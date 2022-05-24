Україна не переможе Росію, закінчити війну можуть лише переговори Москви та Вашингтона, – Орбан

Європейському Союзу потрібна нова стратегія щодо війни в Україні, оскільки санкції проти Москви не спрацювали, а Україна не здатна ані перемогти Росію, ані домовитися з нею.

Орбан закликав Захід до нової стратегії щодо війни в Україні



Як повідомило Reuters, про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

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«Потрібна нова стратегія, яка має зосередити увагу на мирних переговорах і підготовці гарної мирної пропозиції… замість перемоги у війні», – сказав Орбан під час промови в Румунії.

Він уточнив, що стратегія Заходу щодо України побудована на чотирьох стовпах:

Україна може виграти війну проти Росії за допомогою зброї НАТО,

санкції послаблять Росію та дестабілізують її керівництво,

санкції зашкодять Росії більше, ніж Європі,

світ вишикується на підтримку Європи.

Угорський прем’єр додав, що ця стратегія зазнала поразки, оскільки уряди в Європі руйнуються «як кісточки доміно», ціни на енергоносії підскочили, і зараз потрібна нова стратегія.

«Ми сидимо в машині, у якої пробиті всі чотири шини: абсолютно ясно, що таким чином війну не можна виграти», — сказав Орбан своїм прихильникам.

За його словами, Україна ніколи не виграє війну таким чином «просто тому, що російська армія має асиметричне домінування».

Також Орбан підкреслив, що шансів на мирні переговори між Росією та Україною немає.

«Оскільки Росія хоче гарантій безпеки, цю війну можна закінчити лише мирними переговорами між Росією та Америкою», – сказав він.

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