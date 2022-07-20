Росіяни з трьох сторін намагаються вийти на межу Луганщини

Із трьох сторін російські війська намагалися вийти на межу Луганщини, але повсюди були вимушені відійти.

Окупанти нищать все, аби вийти на межі Луганщиги



Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, земля навколо населених пунктів, які штурмує ворог, нагадує планету із чисельними кратерами – туди майже щохвилини потрапляють снаряди.

За останню добу ворогом випущено три ракети, здійснені три масовані артилерійські атаки, два довготривалі мінометні обстріли. Ще тричі росіяни спробували розвинути танковий наступ.

“Окупанти не полишають намірів розвинути наступ на великі міста Донеччини, але поки «завмерли» в нашій області. Гинуть, так і не побачивши сусіднього регіону. Атакують одразу з кількох напрямків, намагаючись розосередити нашу оборону. Не вдається – 24 липня знову відійшли з втратами”, – повідомив Гайдай..

Зокрема мова йде про ділянки Верхньокам’янка – Верхньокам’янське, Білогорівка – Верхньокам’янське та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка, що на Донеччині.

За всіма цими напрямами росіяни не лише не просунулися, а й недорахувалися бійців, які назавжди залишилися в українській землі.

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