НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
08:10 25 Июля 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Росіяни з трьох сторін намагаються вийти на межу Луганщини

Із трьох сторін російські війська намагалися вийти на межу Луганщини, але повсюди були вимушені відійти.

Окупанти нищать все, аби вийти на межі Луганщиги

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, земля навколо населених пунктів, які штурмує ворог,  нагадує планету із чисельними кратерами – туди майже щохвилини потрапляють снаряди.

За останню добу ворогом випущено три ракети, здійснені три масовані артилерійські атаки, два довготривалі мінометні обстріли. Ще тричі росіяни спробували розвинути танковий наступ.

“Окупанти не полишають намірів розвинути наступ на великі міста Донеччини, але поки «завмерли» в нашій області. Гинуть, так і не побачивши сусіднього регіону. Атакують одразу з кількох напрямків, намагаючись розосередити нашу оборону. Не вдається – 24 липня знову відійшли з втратами”, – повідомив Гайдай..

Зокрема мова йде про ділянки Верхньокам’янка – Верхньокам’янське, Білогорівка – Верхньокам’янське та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка, що на Донеччині.

За всіма цими напрямами росіяни не лише не просунулися, а й недорахувалися бійців, які назавжди залишилися в українській землі.

Тэги: Сергей Гайдай, Сергій Гайдай
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.07.2022 08:40
Воїни 58-ї бригади повністю ліквідували підрозділ вагнерівців
ТОР
13.07.2022 10:01
Через нестачу боєприпасів на Донбасі окупанти активізували ДРГ
ТОР
11.07.2022 08:18
Используют авиацию и ракеты: россияне неделю не могут продвинуться на Северск и Славянск
blog comments powered by Disqus
Звільнення Херсонщини вже скоро: названо термін

20:15 Україна

Артилерія ЗСУ знищила російські С-300 відразу ж після того, як вони обстріляли Миколаїв

17:46 Україна

Іран таємно відправив Росії бойові безпілотники Shahed 129 – ЗМІ

17:29 Світ

Лавров заявив про готовність Кремля до переговорів з Україною та натякнув на близький кінець

16:17 Світ

Окупанти намагаються залатати греблю Каховської ГЕС після удара ЗСУ

11:57 Україна

Зливи затопили Сочі: потоки води на вулицях зносили все та всіх. Відео

09:57 Світ

Николаев ночью обстреляли ракетами: ВСУ нанесли ответный удар

07:01 Україна

ЗСУ вдарили по російській військовій базі у Горлівці: здійнявся величезний стовп диму

19:17 Україна

ВМС Великобританії засікли російські підводні човни біля берегів Норвегії

18:57 Світ

У Росії раптово помер керівник секретного КБ

12:41 Світ

ЗСУ вдарили по мосту через Інгулець на Херсонщині

10:02 Україна