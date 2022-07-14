У Маріуполі муштрують загони російської Юнармії. Відео

У окупованому Маріуполі помітили загони російської дитячої військової організації Юнармія.

Загін Юнармії на вулицях Маріуполя



Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Окупанти намагаються виховати нове покоління прихильників «русского міра», зганяючи школярів в аналоги радянської піонерії.

В повідомленні зазначили, що в лавах «путінюгенд» – виключно діти колаборантів, які таким чином намагаються вислужитися перед новою «владою».

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Тэги: Мариуполь, Маріуполь