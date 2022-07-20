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Главная » Україна » Інциденти
11:45 25 Июля 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Окупанти обстріляли мирні населені пункти зі спальних районів Енергодара

Вночі 25 липня в різних мікрорайонах Енергодара було чутно потужний гуркіт від переміщення важкої техніки та гучні залпи від запуску ракет.

Окупанти били РСЗВ зі спальних районів Енергодара

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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Він зазначив, що раніше нищівну ракетну зброю окупанти розміщували переважно у передмісті, в селах та на майданчику ЗАЕС,  і вже звідти вели обстріли Нікополя та Марганця.

Але цього разу росіяни вели обстріл з РСЗВ, що розмістили посеред вулиць та у спальних районах Енергодара

“І цього разу вони вже навіть не робили спроб приховати свої злочини проти людства від місцевого населення”, – уточнив Орлов.

Тэги: энергодар, Енергодар
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