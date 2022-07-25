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13:14 25 Июля 2022 26 Комментарии
У Польщі загинув 6-річний український хлопчик
У польському місті Щава Малопольського воєводства з балкону пансіонату випав 6-річний хлопчик із України, дитина загинула.
Правоохоронці з'ясовують усі деталі трагедії
Про це повідомило InPoland. Трагедія сталася 23 липня.
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За словами представника Головного управління поліції у Кракові, хлопчик випав з балкона другого поверху будівлі і впав на тверду поверхню.
Очевидці одразу викликали медиків, проте врятувати дитину не вдалося.
Правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту. На місці працювали прокурор, слідчо-оперативна група та криміналіст.
Тэги: Польша, польща
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