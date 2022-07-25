У Польщі загинув 6-річний український хлопчик

У польському місті Щава Малопольського воєводства з балкону пансіонату випав 6-річний хлопчик із України, дитина загинула.

Правоохоронці з'ясовують усі деталі трагедії



Про це повідомило InPoland. Трагедія сталася 23 липня.

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За словами представника Головного управління поліції у Кракові, хлопчик випав з балкона другого поверху будівлі і впав на тверду поверхню.

Очевидці одразу викликали медиків, проте врятувати дитину не вдалося.

Правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту. На місці працювали прокурор, слідчо-оперативна група та криміналіст.

Тэги: Польша, польща