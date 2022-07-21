Мова не про мобілізацію: Резніков пояснив, навіщо чоловікам вручають повістки

Вручення повістки не означає мобілізацію, це потрібно для постановки на облік і впорядкування документації.

Повістки вручають не задля мобілізації



Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

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«Коли вручається повістка – мова йде не про мобілізацію, мова йде про те, що деякі люди переїхали і не стали на облік. Тому вручення повісток для чоловіків призовного віку означає, що вони повинні прийти в місцевий центр комплектації, показати документ і звіритись. Ті вручення, це в першу чергу наведення порядку», – пояснив міністр.

Також він додав, що хоч в Україні і триває мобілізація, проте її проводять за певними спеціальностями.

Резніков також зазначив, що проблем з мобілізацією в Україні немає, а в армії, за великим рахунком, заповнені всі необхідні позиції.

«Якщо сьогодні відбувається мобілізація – це за певними особливими спеціальностями. Наприклад, є програми підготовки наших воїнів у Великій Британії. 10 тисяч вони готові готувати і вже кілька батальйонів проходить там навчання. Для таких відряджень можуть шукатися додаткові фахівці, бажано зі знанням англійської мови», – сказав він.

У той же час Резніков виступив проти ідеї вручення повісток в якості покарання за якісь порушення.

«Це дискредитація і цього не повинно бути», – додав він.

Тэги: Алексей Резников, мобилизация в украине, Олексій Резніков, мобілізація в Україні