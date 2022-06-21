Харківскі угоди: екс-міністри Януковича отримали підозри в держзраді

Двом колишнім членам уряду часів Януковича повідомили про підозру в держзраді через «Харківські угоди», якими термін перебування Чорноморського флоту РФ було продовжено з 2017 року до 2042 року в обмін на знижку на газ.

Харківскі угоди на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ на території України



Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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В повідомленні не вказано прізвищ, але в ЗМІ уточнюють, що мова йде про Костянтина Грищенка та Олександра Лавриновича, які у 2010 році обіймали посади міністра закордонних справ та юстиції відповідно.

За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом та прем’єр-міністром без фактичного розгляду проєкту Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави заінтересованими органами та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень.

Цим вони нанесли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, а також порушили Конституцію України, Закон України «Про міжнародні договори України».

Внаслідок таких дій підозрюваних та інших осіб у квітні 2010 року було погоджено, підписано та ратифіковано Угоду, якою на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації, а також його збільшення на території АР Крим та м. Севастополя, замість виведення з України.

Тэги: харьковские соглашения, офис генпрокурора, Офіс генпрокурора, Харківські угоди