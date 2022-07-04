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10:34 26 Июля 2022 7 Комментарии
Країни ЄС погодили скорочення споживання газу на 15%
Країни Євросоюзу погодили екстрений план щодо скорочення споживання газу на 15%.
План передбачає добровільне скорочення споживання на 15% із серпня 2022 року
Про повідомило німецьке інформаційне агентство DPA з посиланням на свої джерела.
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План передбачає добровільне скорочення споживання на 15% із серпня 2022 року до кінця березня 2023 року.
Сьогодні про це рішення буде оголошено офіційно.
Тэги: ес, ЄС
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