Країни ЄС погодили скорочення споживання газу на 15%

Країни Євросоюзу погодили екстрений план щодо скорочення споживання газу на 15%.

План передбачає добровільне скорочення споживання на 15% із серпня 2022 року



Про повідомило німецьке інформаційне агентство DPA з посиланням на свої джерела.

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План передбачає добровільне скорочення споживання на 15% із серпня 2022 року до кінця березня 2023 року.

Сьогодні про це рішення буде оголошено офіційно.

Тэги: ес, ЄС