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13:23 26 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Где можно найти актуальные зеркала на букмекерские конторы

Глобальная сеть Интернет, как и вся наша Вселенная, продолжает разрастаться, как «снежный ком», катящийся с заснеженной вершины.

Глобальная сеть Интернет, как и вся наша Вселенная, продолжает разрастаться, как «снежный ком», катящийся с заснеженной вершины. Уже с уверенностью можно говорить, что всемирная паутина выполняет роль параллельной реальности, в которой, тот, «кто был никем», может «стать всем».

Неудивительно, что в Интернете «крутятся» колоссальные финансовые средства. При этом, демократичность и анонимность дают возможность уходить от налогообложения. Конечно, все мы понимаем, что уплата налогов является гарантией стабильности общества, но, никто их не любит платить.

Рынок беттинга не является исключением. После того, как букмекерский бизнес ушел в Интернет, количество заключаемых пари, соответственно, и финансовых транзакций, возросло многократно. Чиновники многих стран, в попытках обложить налогом доходы букмекеров, приняли соответствующие законы, которые позволяют ограничивать деятельность букмекерских контор на территории страны, если те не имеют соответствующей лицензии.

В ответ букмекеры «придумали» ряд способов, как обойти накладываемые ограничения. Одним из самых популярных способов является работа через зеркало сайта букмекерской конторы. В сети существуют сайты, на которых можно узнать актуальные адреса зеркал сайтов, например, https://superbets.guru/bookmakers-mirrors/.

Что такое зеркало сайта

Зеркалом сайта называют точную его копию, расположенную по иному сетевому адресу. С точки зрения безопасности, работа через официальное зеркало сайта абсолютно безопасно, и ничем не отличается от работы через основной сайт. На портале superbets.guru регулярно обновляются актуальные зеркала сайтов букмекерских контор, что дает возможность игрокам иметь под рукой рабочую ссылку с прямым доступом к нужному ресурсу.

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