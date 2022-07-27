Вночі ЗСУ вдарили по Антонівському мосту

ЗСУ близько півночі 26 липня завдали нового удару по Антонівському мосту в Херсоні.

Українські пакети влучили в прольоти мосту



Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах.

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Одразу після вибухів на мосту російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на “адміністрацію Херсонської області” повідомили, що українські війська втретє за добу намагалися завдати удару по мосту в Херсоні, але ППО нібито перехопило всі ракети.

Проте місцеві жителі висміяли цю заяву.

За словами очевидців, міст не обрушився, приліт був не по опорі, а по найслабшому прольоту. Імовірно, цей проліт обвалився, оскільки люди чули характерний звук обвалу конструкцій.

Пізніше, у нічному відеозверненні призначений Росією «заступник голови адміністрації» Кирило Стремоусов визнав, що по мосту були прильоти, але він не зруйнований.

Міст важливий для окупантів, оскільки по ньому до частини Херсонської області йде озброєння з боку Криму.

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Тэги: херсон, Антонівський міст