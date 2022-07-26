Росіяни під ранок обстріляли Харків ракетами

Під ранок 27 липня російські війська завдали ракетних ударів по Харкову.

Харків обстріляли ракетами С-300



Про це повідомили місцеві Telegram-канали, також підтвердив міський голова Ігор Терехов.

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За його словами, о 4:25 росіяни обстріляли Індустріальний району Харкова.

“Два прильоти ракетами С-300″, – зазначив Терехов.

Місцеві жителі кажуть, що декілька ракет начебто сбила ППО.

За попредньою інформацією працівників ДСНС, жертв немає.

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Тэги: Харьков, Харків