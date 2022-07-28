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Главная » Україна » Інциденти
06:01 29 Июля 2022 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

Вночі росіяни обстріляли ракетами Харків і область

Російські військові обстріляли під ранок центр Харкова – ракети влучили в центральну частину міста і завдали руйнувань.

Росіяни запускали ракети з Бєлгородської області

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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За його словами, два прильоти сталися о 4:09.

В одному випадку потрапляння до двоповерхового будинку. Там уже працює ДСНС – розбирають завали, шукають під ними людей.

В іншому випадку приліт до будівлі одного із вищих навчальних закладів Харкова.

Поки що інформації про постраждалих чи загиблих немає.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, прилетіло не лише до Харкова, а й до Чугуївського та Богодухівського районів.

Частина ракет упала над Бєлгородською областю Росії, звідки здійснювалися запуски, як мінімум одну збила ППО.

Тэги: Харьков, Харків
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