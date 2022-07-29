Хотіли приховати тортури та розстріли: Генштаб ЗСУ звинуватив Росію у вбивстві українських полонених

Російські війська обстріляли колонію в Оленівці на непідконтрольній території з метою приховати тортури та вбивства військовополонених.

Окупанти заявили про загибель 53 українських полонених



Про це йдеться у заяві Генштабу ЗСУ у п’ятницю, 29 липня.

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«Збройні сили РФ здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися, в тому числі, й українські полонені. Російські окупанти мали таким чином свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні «військових злочинів», а також приховати тортури над полоненими та розстріли, що відбулися там за наказами окупаційної адміністрації та командування з РФ на тимчасово окупованій території Донецької області», – сказано в повідомленні.

За інформацією командувача Ракетних військ та артилерії Командування сухопутних військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка ЗСУ ракетних та артилерійських ударів не завдавали.

«Збройні сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, ніколи не вели і не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де, ймовірно, утримують військовополонених побратимів», – зазначили у Генштабі.

Там також додали, що заяви РФ про обстріл ЗСУ цивільної інфраструктури є відвертою брехнею та провокацією.

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