Вбивство в Оленівці вчинили вагнерівці за вказівкою Пригожина і без відома міноборони РФ – ГУР

Масове вбивство українських полонених в Оленівці було здійснено руками найманців зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина.

Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.

За даними розвідників, 1 серпня на «об’єкт» мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.

“Оскільки реальний стан будівлі та умови утримання в ній полонених не відповідали вимогам російського керівництва, «проблему» було вирішено шляхом знищення приміщення, разом з розміщеними в ньому українцями”, – сказано в повідомленні..

Окрім того, ще одна мета кривавої провокації – збільшення соціальної напруги в Україні. Зважаючи на великий суспільний інтерес до долі Героїв «Азовсталі», на думку авторів сценарію теракту, смерть українських захисників має призвести до зростання соціальної напруги в Україні.