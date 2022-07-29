Вночі окупанти обстріляли Миколаїв та область: подробиці

Вночі, після опівночі було обстріляно два райони Миколаїва, одна людина загинула, шестеро – зазнали поранень.

В Миколаїві постраждали дві багатоповерхівки



Про це повідомив мер міста Олескандр Сєнкевич.

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Постраждали будинки у двох районах міста: у них вибиті вікна, двері, зруйновані балкони.

За даними військової комендатури, Миколаїв обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С».

Крім того, за інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, вночі, 30 липня, орієнтовно о 01:20 у Баштанській громаді було декілька вибухів за містом, попередньо – спрацювала ППО.

Інформація уточнюється щодо постраждалих і пошкоджень.

Також тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.

Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування.

Крім того, зранку, 30 липня, відбулися обстріли територій поблизу с. Лепетиха та с. Кавказ. Електропостачання в громаді відновлено Криворізькими енергетиками.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Тэги: Николаев, Миколаїв