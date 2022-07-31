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17:13 31 Июля 2022 274 Комментарии
З’явилося відео підриву авто з поліцейськими-колаборантами в Херсоні
Оприлюднено відео підриву автівки з поліціянтами-колаборантами в Херсоні, який стався 27 липня.
Підрив стався на проспекті Адмірала Сенявіна близько 12:20.
За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, підрив стався на проспекті Адмірала Сенявіна близько 12:20.
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За інформацією російських медіа, саморобний вибуховий пристрій, начинений «гайками та болтами», спрацював на шляху звичайного маршруту машини. В авто перебувало двоє патрульних-колаборантів.
За даними розвідки, один з них загинув.
Пізніше у ГУР МОУ повідомили, що підрив автомобіля так званої «поліції» в Херсоні – це справа рук руху спротиву.
Тэги: херсон
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