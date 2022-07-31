З’явилося відео підриву авто з поліцейськими-колаборантами в Херсоні

Оприлюднено відео підриву автівки з поліціянтами-колаборантами в Херсоні, який стався 27 липня.

Підрив стався на проспекті Адмірала Сенявіна близько 12:20.



За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, підрив стався на проспекті Адмірала Сенявіна близько 12:20.

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За інформацією російських медіа, саморобний вибуховий пристрій, начинений «гайками та болтами», спрацював на шляху звичайного маршруту машини. В авто перебувало двоє патрульних-колаборантів.

За даними розвідки, один з них загинув.

Пізніше у ГУР МОУ повідомили, що підрив автомобіля так званої «поліції» в Херсоні – це справа рук руху спротиву.

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