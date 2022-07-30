Окупанти ремонтують Антонівський міст аеродромними плитами

Росіяни намагаються відновити пошкоджений ударами ЗСУ Антонівський міст у Херстоні.

Біля мосту вже працює велетенський кран



Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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За його словами, окупанти працюють без розрахунків навантаження, без інженерних планів – просто накривають плитами пошкоджені ділянки.

За непідтвердженою поки що інформацією для цього вони збиралися використовувати ПАГи, аеродромні плити.

“Звичайно, якість ремонту і надійність моста після нього викликають великі сумніви. У будь-якому випадку координати Антонівського мосту після цих маніпуляцій не зміняться”, – уточним Соболевський.

Тэги: херсон, Антонівський міст, Антоновский мост