НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
18:44 31 Июля 2022 Просмотров 178   КомментариевКомментарии

Окупанти ремонтують Антонівський міст аеродромними плитами

Росіяни намагаються відновити пошкоджений ударами ЗСУ Антонівський міст у Херстоні.

Біля мосту вже працює велетенський кран

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, окупанти працюють без розрахунків навантаження, без інженерних планів – просто накривають плитами пошкоджені ділянки.

За непідтвердженою поки що інформацією для цього вони збиралися використовувати ПАГи, аеродромні плити.

“Звичайно, якість ремонту і надійність моста після нього викликають великі сумніви. У будь-якому випадку координати Антонівського мосту після цих маніпуляцій не зміняться”, – уточним Соболевський.

Тэги: херсон, Антонівський міст, Антоновский мост
Loading...

Новости по теме

ТОР
30.07.2022 12:22
ЗСУ вдарили по залізничному мосту через Дніпро у Херсоні: з’явилося фото
ТОР
27.07.2022 09:18
Окупанти визнали пожкодження Антонівського моста: що буде далі
ТОР
27.07.2022 08:23
Антонівський міст став розвідним: мережа вибухнула мемами та жартами після удару ЗСУ
blog comments powered by Disqus
У Каховці підірвали авто кримінального авторитета – колаборанта Єфіма

19:42 Україна

З’явилося відео підриву авто з поліцейськими-колаборантами в Херсоні

17:13 Україна

У Білорусі у силовиків відбирають паспорти

12:11 Світ

Літак із Пелосі вилетів із Гаваїв у бік Тайваню

09:17 Світ

По штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі завдано удару: заходи до дня ВМФ скасовано

08:07 Україна

Росія відновила наступ у районі Ізюму

07:01 Україна

Літак Пелосі вилетів до Азії: за ним стежать тисячі людей у ​​всьому світі та китайська армія

14:46 Світ

Заборона Нацбанку показувати курси валют в обмінниках викликала у мережі бурю жартів та мемів

13:55 Україна

ЗСУ вдарили по залізничному мосту через Дніпро у Херсоні: з’явилося фото

12:22 Україна

ЗСУ видовищно знищили великий склад росіян під Запоріжжям. Відео

11:48 Україна

У Херсоні окупанти встановили два понтонні мости та поромну переправу

10:47 Україна