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18:44 31 Июля 2022 178 Комментарии
Окупанти ремонтують Антонівський міст аеродромними плитами
Росіяни намагаються відновити пошкоджений ударами ЗСУ Антонівський міст у Херстоні.
Біля мосту вже працює велетенський кран
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
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За його словами, окупанти працюють без розрахунків навантаження, без інженерних планів – просто накривають плитами пошкоджені ділянки.
За непідтвердженою поки що інформацією для цього вони збиралися використовувати ПАГи, аеродромні плити.
“Звичайно, якість ремонту і надійність моста після нього викликають великі сумніви. У будь-якому випадку координати Антонівського мосту після цих маніпуляцій не зміняться”, – уточним Соболевський.
Тэги: херсон, Антонівський міст, Антоновский мост
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