Росіяни готують умови для наступу на Харків

Російські війська відновили локальні наземні атаки на північний і південний захід від Ізюма і, можливо, створюють умови для наступальних операцій далі на захід у Харківській області або в напрямку міста Харкова.

Росіяни активізівалися на Харківщині



Про це повідомили в Інституті з вивчення війни (ISW).

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Російські війська вже розпочали невдалі штурми та спроби розвідки Чепіль, Щурівки та Гусарівки (на північний захід від Ізюма) та відновили наступ на Дмитрівку та Бражиківку (на південний захід від Ізюма) останніми днями.

Окупанти протягом місяців утримували позиції навколо Балаклії та Великої Комишувахи і можуть використовувати ці два райони як плацдарми для наступальної операції.

Крім того, росіяни можуть використати свої позиції навколо Балаклії, щоб відновити штурм міста Харків з південного сходу.

Аналітики вважають, що російські війська навряд чи захоплять Харківську область чи місто Харків – друге за чисельністю населення місто в Україні – враховуючи темпи просування Росії на Донбасі та триваючі проблеми з формуванням сил і логістикою.

Раніше ISW оцінювало, що президент Росії Володимир Путін, можливо, наказав російським військам взяти місто Харків і неокуповану частину Харківської області, але навряд чи йому вдасться досягти таких цілей. Хіба що російські війська можуть проводити бойові атаки, щоб запобігти українським контрнаступам.

Тэги: Харьков, Харків