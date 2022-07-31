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11:04 01 Августа 2022 109 Комментарии
Загарбники на окупованих територіях висунули фермерам нові умови продажу зерна
На окупованих територіях Запорізької області росіяни готові купувати в українських фермерів зерно за адекватною ціною, але за певних умов.
Окупанти озвучили нову схему покупки українського зерна
Про це Vlasti розповів один із фермерів у Мелітопольському районі.
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За його словами, окупанти запропонували викуповувати фураж ціною близько 7000 гривень за тонну за умови безготівкового розрахунку в рублях на реквізити одного з російських банків.
В іншому випадку аграрії будуть змушені продавати врожай за безцінь або просто залишитися і без грошей і без зерна.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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