НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Экономіка
11:04 01 Августа 2022 Просмотров 109   КомментариевКомментарии

Загарбники на окупованих територіях висунули фермерам нові умови продажу зерна

На окупованих територіях Запорізької області росіяни готові купувати в українських фермерів зерно за адекватною ціною, але за певних умов.

Окупанти озвучили нову схему покупки українського зерна

Про це Vlasti розповів один із фермерів у Мелітопольському районі.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, окупанти запропонували викуповувати фураж ціною близько 7000 гривень за тонну за умови безготівкового розрахунку в рублях на реквізити одного з російських банків.

В іншому випадку аграрії будуть змушені продавати врожай за безцінь або просто залишитися і без грошей і без зерна.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
Loading...

Новости по теме

ТОР
31.07.2022 14:14
З-під Запоріжжя росіяни масово вивозять особовий склад після ударів ЗСУ
ТОР
30.07.2022 11:48
ЗСУ видовищно знищили великий склад росіян під Запоріжжям. Відео
ТОР
29.07.2022 14:08
Окупанти в Енергодарі переміщують військову техніку до атомних реакторів: бояться наступу ЗСУ
blog comments powered by Disqus