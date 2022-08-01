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12:35 02 Августа 2022 19 Комментарии
У Санкт-Петербурзі на верфі потужно спалахнув недобудований траулер. Відео
Риболовний траулер, що будується, загорівся на судозаводі «Адміралтейські верфі» в Санкт-Петербурзі.
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Про це повідомило РИА Новости із посиланням на пресслужбу підприємства.
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«Горить один із рибальських траулерів, що будуються. Екстрені служби на місці», – сказано в повідомленні.
Тэги: Россия, Росія
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