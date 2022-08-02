Російські частини ВДВ зазнали жахливих втрат в Україні: на Херсонщині їх доб’ють остаточно

Повітряно-десантні війська Росії зазнали на війні з Україною жахливих втрат, частини, що залишилися, Путін кине в м’ясорубку на Херсонщині.

Насправді день ВДВ для Росії сьогодні не дуже вже і свято



Про це написав блогер та військовий експерт Олексій Копитько.

За його словами, називають різні цифри щодо частки ВДВ у загальній кількості росыйських втрат в Україні.

“Якщо взяти консервативну оцінку 20% – це дике число. Особливо – з урахуванням інвестицій. Це добре навчені, оснащені та мотивовані війська. Були”, – наголосив експерт.

За 5 місяців українськими воїнами декласовані у мотлох такі частини ВДВ Росії:

7-а гвардійська десантно-штурмова гірська дивізія (м. Новоросійськ)

76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія (м. Псков)

98-а гвардійська повітрянодесантна дивізія (м. Іваново), особливо – 217-й полк.

106 гвардійська повітряно-десантна дивізія. Перетворені на м’ясо і 51-й полк (Тула), і 137-й (Рязань).

11-а окрема гвардійська десантно-штурмова бригада (м. Улан-Уде)

31-а окрема гвардійська десантно-штурмова бригада (м. Ульяновськ)

56-й гвардійський десантно-штурмовий полк (наприкінці минулого року був формально переміщений з Камишина до Феодосії, труни потоком йдуть до Камишина).

Також Копитько уточнив, що масштаб втрат чітко видно за структурою похорону в Росії.

“Всі міста з дисклокацією частин ВДВ – у лідерах. Кострома – просто суцільний цвинтар. Псков, Тула, Рязань, Ульяновськ, Улан-Уде – гори трупів. Кількість інвалідів я навіть не беруся уявити”, – зазначив він.

Крім того, за інформацією експерта, Кремль активно перекидає десантно-штурмові частини на південь – на Херсонщину та під Запоріжжя.

Він також зазначив, що концентрація підрозділів ВДВ на тій же Херсонщині така, що тримати їх лише для оборони – неприродно. За наявною інформацією, десантників накачують «помститися за пацанів», «повернути славне ім’я» тощо.

“Якщо їх таки кинуть у наступ, то Росія на роки втратить атакуючий потенціал. Виглядає так, ніби Путін знищує свій десант із розумінням, що найближчими роками в обложеній фортеці він не знадобиться. А зараз це – єдиний (масовий) інструмент для вирішення завдання щодо захоплення нових територій, їхнього подальшого утримання, розміну чи спроби повалити українську владу за рахунок внутрішньої дестабілізації. Тому що і морська піхота, і російські спецнази неабияк пошарпані та проріджені”, – підсумував Копитько.

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