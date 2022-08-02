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06:33 03 Августа 2022 Просмотров 537   КомментариевКомментарии

Пелосі розпочала офіційні зустрічі на Тайвані після нічної китайської канонади

Ненсі Пелосі вже виступила на зустрічі з головою Тайваню Цай Інвень після практично безсонної ночі.

Пелосі на зустрічі з головою Тайваню

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

На ній – перев’язок Ордену Доброзичливих Хмар, який їй вручили за заслуги у просуванні відносин Вашингтона та Тайбею.

За словами Пелосі, делегація Конгресу США прибула на Тайвань, щоб дати зрозуміти, що Вашингтон не відмовиться від своєї прихильності до підтримки острова.

Пізно вночі в рамках оголошених військових навчань Китай провів масований обстріл з боку материка у напрямку Тайванської протоки.

Навряд чи Пелосі вдалося добре виспатись під такі звуки.

Як повідомляли Vlasti, літак спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі 2 серпня приземлився у тайбейському аеропорту Суншань.

Тэги: США, Китай, тайвань
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