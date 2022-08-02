Пелосі розпочала офіційні зустрічі на Тайвані після нічної китайської канонади
Ненсі Пелосі вже виступила на зустрічі з головою Тайваню Цай Інвень після практично безсонної ночі.
Про це повідомили місцеві ЗМІ.
На ній – перев’язок Ордену Доброзичливих Хмар, який їй вручили за заслуги у просуванні відносин Вашингтона та Тайбею.
За словами Пелосі, делегація Конгресу США прибула на Тайвань, щоб дати зрозуміти, що Вашингтон не відмовиться від своєї прихильності до підтримки острова.
Пізно вночі в рамках оголошених військових навчань Китай провів масований обстріл з боку материка у напрямку Тайванської протоки.
Навряд чи Пелосі вдалося добре виспатись під такі звуки.
Як повідомляли Vlasti, літак спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі 2 серпня приземлився у тайбейському аеропорту Суншань.