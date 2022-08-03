В Україні запровадять додатковий податок на імпортні товари

Український уряд готує законопроект про додатковий збір у розмірі 10% на всі імпортні товари та послуги.

Збір має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню



Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Він також зазначив, що обрали концепцію не додаткових імпортних мит (яка складна у адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг.

“Відповідно, за розрахунками Уряду, це має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню”, – пояснив нардеп.

Очікується, що Кабмін внесе законопроект до Верховної Ради найближчими тижнями.