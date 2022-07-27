СБУ затримала в Черкасах депутата, який хотів стати місцевим гауляйтером

Співробітники Служби безпеки затримали депутата Черкаської міськради, який очолював фракцію ОПЗЖ і водночас працював помічником чинного нардепа.

СБУ затримала Олександра Замирайла



Про це повідомила пресслужба СБУ

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Чоловік не лише виправдовував агресію РФ проти України, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, імʼя затриманого депутата Олександр Замирайло. Він був головою осередка вже забороненої партії ОПЗЖ.

З однією з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, стверджуючи, що війна в Україні – це виключно внутрішній громадянський конфлікт.

Фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України.

Однак, коли зловмисник зрозумів, що ЗСУ успішно протидіють армії РФ і звільняють окуповані території, то спробував втекти за кордон. СБУ затримала депутата напередодні виїзду до США.

Обом пропагандистам повідомлено про підозру.

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