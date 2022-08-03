Азербайджанська армія провела в Нагірному Карабаху операцію «Відплата». Відео

Міноборони Азербайджану повідомило про проведення операції «Відплата» у відповідь на «диверсійно-терористичні дії» вірменських формувань на території Нагірного Карабаху.

Військові Азербайджану захватили кілька висот та знищили живу силу і техніку ворога



Про це повідомило видання Minval.

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За словами азербайджанських військових, «бойовики» спробували захопити сопку Гирхгиз, розташовану в гірському ланцюгу, що охоплює територію Кельбаджарського та Лачинського районів, та закріпити там нові бойові позиції.

“В результаті проведеної підрозділами Азербайджанської Армії операції у відповідь «Відплата» були взяті під контроль височина в районі сопки Гирхгиз, а також Сарибаба вздовж Карабахського хребта Малого Кавказького хребта та ряд інших важливих панівних висот. Наразі наші підрозділи ведуть інженерні роботи з облаштування нових позицій та будівництва під’їзних доріг”, – сказано у повідомленні оборонного відомства.

Також там додали, що в ході операції було знищено кілька бойових позицій «незаконних вірменських збройних формувань», завдано авіаудару по військовій частині в селищі Юхари Оратаг колишнього Агдеринського району.

В результаті вбито та отримали поранення вірменські “бойовики”, а також знищено кілька гаубиць Д-30, військову техніку та велику кількість боєприпасів.

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Тэги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Нагірний Карабах, Вірменія