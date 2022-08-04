Вчені оживили свиню за годину після смерті: на черзі людина

Вчені Єльського університету розробили технологію, яка дає змогу відновлювати часткове функціонування окремих органів свині після смерті.

Поки вчені тренуються на свинях



Як повідомило Хайтек, дослідження, опубліковано в науковому журналі Nature.

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Результати експерименту показують, що за деякий час після припинення кровообігу та падіння оксигенації роботу органів можна відновити.

Дослідники набрали здорових свиней у місцевого заводника. Після трьох днів спостережень вчені ввели седативні препарати, підключили до апарату штучної вентиляції легень і зупинили серце розрядом струму. Після того як серце перестало битися, тварин відключили від апаратів штучної вентиляції легень.

За годину після смерті свиням знову включили вентилятори та анестезію. Усіх тварин розділили на три групи: першу підключили до системи OrganEx, розробленої авторами дослідження, другу – до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації, який насичує кров киснем, а третя залишилася контрольною.

OrganEx перекачує кровозамінник по всьому тілу тварин, пояснюють автори роботи. Розчин містить кров тварин і 13 різних сполук, таких як антикоагулянти.

Дослідження показало, що у групи свиней, підключених до OrganEx, різко сповільнилося розкладання та відновилася активність деяких функцій органів, такі як скорочення серця та активність печінки та нирок.

Крім того, у тварин, підключених до цього апарату, спостерігалися мимовільні посмикування кінцівок.

Втім хоча OrganEx допоміг зберегти цілісність деяких мозкових тканин, дослідники не спостерігали будь-якої скоординованої активності мозку, яка б вказувала на те, що до тварин повернулася свідомість.

Дослідники відзначають, що електрична активність у мозку свиней могла бути відсутня, тому що розчин, який вони прокачували, був занадто холодним або містив речовини, що блокують активність нейронів.