Перемир’я з Росією не буде до звільнення України хоча б до кордонів на 24 лютого – ОП

Поки Україна не звільнить свої території хоча б до стану на 24 лютого, про жодні домовленості з Росією не може й бути мови.

Жовква назвав умови перемир'я з РФ



Про це в інтервю LB.ua заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

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Так він прокоментував заклики світових експертів, які радять Украиїні домовлятися з Кремлем, щоби оголосити режим припинення вогню.

Однак, за словами Жовкви, припинення вогню само по собі не може бути передумовою для ведення мирних переговорів.

“Сьогодні ми говоримо, що будь-які перемовини можуть вестися лише на полі бою. І нікому не вдасться – жодним аналітикам чи колишнім державним діячам – зламати готовність України до опору, до звільнення усіх своїх територій”, – сказав він.

Також замглави ОП зазначив, що гасла про запровадження режиму тиші лунають з новою силою на тлі підготовки ЗСУ до контрнаступу на окремих ділянках фронту

“Але ми це бачимо лише в аналітичних доповідях – жодного разу чогось подібного ми не чули ані від президента Байдена, ані від його адміністрації. Навпаки, у Вашингтоні нам кажуть, що Україна сама визначатиме умови початку будь-яких переговорів. Ці ж слова лунають і від лідерів «Групи семи» (G7)”, – підкреслив Жовква.

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