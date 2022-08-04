Росіяни хочуть повторити 24 лютого: готують наступи на трьох напрямках

Російська армія готує наступальні дії щонайменше на трьох напрямках, намагаючись «повторити» 24 лютого, щоб посадити Україну за стіл переговорів.

Росіяни хочуть усадити Київ за стіл переговорів



Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі FREEДОМ.

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За його словами, росіяни хочуть відтягнути сили української армії на Харківський та Донецький напрямки.

Жданов вважає, що найгіршим варіантом для ЗСУ буде спроба наступу окупантів у напрямку Харкова з двох сторін – від Ізюма через Балаклію та з боку державного кордону.

“І про це йдеться вже більше тижня, щойно почалося перегрупування російських військ. Але Харків – це буде не головний удар. І завдання буде не те, що дійти до міста, я не говорю про те, щоб захопити. Головне завдання буде таке саме, як зараз відбувається на рубежі Авдіївка-Піски. Вони намагаються максимально відтягнути наші сили, щоби не дати перекидати їх на інші напрями”, – пояснив експерт.

На його думку, на Харківському та Донецькому напрямках, швидше за все, росіяни організують відволікаючі удари, а головні події розвиватимуться на півдні.

Жданов уточнив, що зараз Росія стягує на Криворізький напрямок усі повітряно-десантні війська, які вона має на території України.

«А десант – це лише наступальна операція. Десант не вміє воювати в окопах», – наголосив він і додав, що головною метою командування армії РФ зараз є ослаблення української оборони.

Також експерт припустив, що всі зусилля окупантів на Херсонському напрямку не матимуть успіху.

«На мій погляд, справа не стільки у захопленні територій. Це спроба російського командування створити ілюзію масованого наступу. Вони намагаються повторити щось на кшталт 24 лютого, коли з чотирьох напрямків заходили в Україну. Так і тут вони щонайменше на трьох напрямках готують наступальні дії. І тут уже неважливо, скільки вони втратять людей та техніки, важливо налякати Україну. Для того, щоб посадити нас за стіл переговорів», – наголосив Жданов.