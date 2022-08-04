Іскандери закінчились: основними тактичними ракетами РФ стали протиповітряні С-300

Протиповітряні ЗРК С-300 стають основними ракетами тактичного і оперативно–тактичного типу у російських окупантів через брак Іскандерів

Ракетний потенціал Росії видихає



Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше / сообщаем только самое интересное

Там звернули увагу, що сьогодні у Запорізькій області було здійснено обстріл саме за допомогою ЗРК С-300, що стало першим застосуванням переналаштованої для завдання ударів по поверхні протиповітряної ракети у цьому регіоні.

Досі центрами обстрілів переналаштованих С-300 були Миколаївська та Харківська область. Тепер такі удари наносять по Зпоріжжю І це багато про що говорить.

“Окупанти починають масово переходити на застосування С-300 по поверхні, переналаштовуючи ЗРК з ведення вогню по повітряним об’єктам. Це викликано дефіцитом ракет тактичного і оперативно-тактичного рівня. Йдеться про ТРК Точка-У та ОТРК Іскандер”, – сказано в повідомленні.

Також там відзначають, що у переналаштованих ракет С-300 точність або катастрофічно ніяка, або досить висока. Все залежить від присутності елемента наведення – цілепокажчика, яким може бути БПЛА, або навідник. Немає наведення – точність як у Х-22, є наведення – як у КР Калібр.

В Центрі зазначили, що найчастіше ніякого наведення немає, ракети просто пускають у бік населеного пункту. І в цьому основна біда, адже ракета має величезну кількість вражаючих елементів.

“Так, з одного боку, це демонструє те, наскільки видихається “друга” армія у світі. Згадати хоча б танки Т-62, ПТ-76, ракети Х-22 та гаубиці Д-20. З іншого боку, вони шукають шляхи виходу з ситуації, що склалася, і ці шляхи супроводжуються примітивними, обмеженими в можливостях окупантів, але не менш жахливими за своєю небезпекою для життя людей рішеннями”, – сказано в повідомленні.