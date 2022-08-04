ЗСУ знищили чотири російські С-300 та три склади з боєприпасами на Херсонщині
Українські військові знищили три склади з боєприпасами в Херсоні, Придніпровському та Токарівці та чотири зенітно-ракетні системи С-300.
Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».
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Українські захисники також знищили 39 окупантів, радіолокаційну станцію «Імбир», автоматичний міномет 82-го калібру «Волошка», дев’ять одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Наші штурмовики атакували два осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах. Гелікоптерною парою розбито ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині.
Також наші підрозділи щільно атакували російську систему ППО та логістичні пункти, в тому числі й з боєприпасами в Херсонському районі.