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06:14 05 Августа 2022 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

ЗСУ знищили чотири російські С-300 та три склади з боєприпасами на Херсонщині

Українські військові знищили три склади з боєприпасами в Херсоні, Придніпровському та Токарівці та чотири зенітно-ракетні системи С-300.

ЗСУ продовжують нищити ворога на Херсонщині

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

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Українські захисники також знищили 39 окупантів, радіолокаційну станцію «Імбир», автоматичний міномет 82-го калібру «Волошка», дев’ять  одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Наші  штурмовики атакували два  осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах. Гелікоптерною парою розбито ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині.

Також наші підрозділи щільно атакували російську  систему ППО та логістичні пункти, в тому числі й з боєприпасами в Херсонському районі.

Тэги: херсон
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