ЗСУ знищили чотири російські С-300 та три склади з боєприпасами на Херсонщині

Українські військові знищили три склади з боєприпасами в Херсоні, Придніпровському та Токарівці та чотири зенітно-ракетні системи С-300.

ЗСУ продовжують нищити ворога на Херсонщині



Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Українські захисники також знищили 39 окупантів, радіолокаційну станцію «Імбир», автоматичний міномет 82-го калібру «Волошка», дев’ять одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Наші штурмовики атакували два осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах. Гелікоптерною парою розбито ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині.

Також наші підрозділи щільно атакували російську систему ППО та логістичні пункти, в тому числі й з боєприпасами в Херсонському районі.

Тэги: херсон