Росіяни наступають на двох напрямках на Донбасі: їхні найближчі цілі

Росіяни проводять наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагаються розширити контрольовану територію на західній околиці Донецька.

Українські захиники дають відсіч спробам ворога просунутися



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Зокрема ворог намагається створити сприятливі умови для оволодіння Соледаром та Бахмутом.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Яковлівки, Кодеми, Покровського, Роздолівки, Вершини, Бахмута та Соледара. Вів наступальні та штурмові дії з метою покращення тактичного положення, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із артилерії та танків поблизу Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів наступальні дії, бої тривають.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка, Стародубівка, Спірне, Крива Лука, Верхньокам’янське, Григорівка, Серебрянка, Райгородок та Каленики. Йшли стрілецькі бої.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Адамівки, Курульки, Хрестища, Сулигівки, Довгенького та Великої Комишувахи.