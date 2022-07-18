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15:08 05 Августа 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Потужний вибух у Новій Каховці: подробиці

В Новій Каховці пролунав потужний вибух після прямого влучання ЗСУ в черговий військовий склад російської армії.

В Новій Каховці знову гучно і димно

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

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“Орки носяться по всьому місту з виряченими очима і повними від страху штанами”, – зазначили в повідомленні.

Крім того окупанти посилил тиск на місцевих мешканців – проходять постійні шмони і перевірки.

“Шукають панічно тих, хто надає інформацію, а воно не працює, бо орків ненавидять майже всі”, – зазначили в Центрі.

Тэги: херсон, новая каховка, Нова Каховка
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