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15:08 05 Августа 2022 12 Комментарии
Потужний вибух у Новій Каховці: подробиці
В Новій Каховці пролунав потужний вибух після прямого влучання ЗСУ в черговий військовий склад російської армії.
В Новій Каховці знову гучно і димно
Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.
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“Орки носяться по всьому місту з виряченими очима і повними від страху штанами”, – зазначили в повідомленні.
Крім того окупанти посилил тиск на місцевих мешканців – проходять постійні шмони і перевірки.
“Шукають панічно тих, хто надає інформацію, а воно не працює, бо орків ненавидять майже всі”, – зазначили в Центрі.
Тэги: херсон, новая каховка, Нова Каховка
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