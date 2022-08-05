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15:21 05 Августа 2022 247 Комментарии
Гауляйтер Херсонщини Сальдо у комі
Колаборант та гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо зараз перебуває у медикаментозній комі.
Сальдо вже невперше в комі
Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерело в «адміністрації регіону».
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Стан пацієнта оцінюється як середньої тяжкості.
Сальдо госпіталізували напередодні після медогляду. Його обов’язки поки що виконує «голова місцевого уряду» Сергій Єлісєєв.
За інформацією Telegram-каналу Николаевский Ванёк, Сальдо у коматозному стані вивезли до однієї з кримських лікарень. Вочевидь, назад він уже не повернеться.
Як раніше писав сам Сальдо у Telegram-каналі, погіршення самопочуття стало результатом ускладнення після перенесеного COVID-19.
Тэги: херсон
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