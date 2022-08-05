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15:21 05 Августа 2022 Просмотров 247   КомментариевКомментарии

Гауляйтер Херсонщини Сальдо у комі

Колаборант та гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо зараз перебуває у медикаментозній комі.

Сальдо вже невперше в комі

Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерело в «адміністрації регіону».

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Стан пацієнта оцінюється як середньої тяжкості.

Сальдо госпіталізували напередодні після медогляду. Його обов’язки поки що виконує «голова місцевого уряду» Сергій Єлісєєв.

За інформацією Telegram-каналу Николаевский Ванёк, Сальдо у коматозному стані вивезли до однієї з кримських лікарень. Вочевидь, назад він уже не повернеться.

Як раніше писав сам Сальдо у Telegram-каналі, погіршення самопочуття стало результатом ускладнення після перенесеного COVID-19.

Тэги: херсон
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