НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Інциденти
18:53 05 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ізраїль розпочав антитерористичну операцію «На зорі» у Газі. Відео 18+

У п’ятницю, 5 серпня, напередодні Дев’ятого Ава, Армія оборони Ізраїлю розпочала антитерористичну операцію «На зорі» у секторі Гази.

ВПС Ізраїлю завдали ударів по об'єктах військової інфраструктури ХАМАС у секторі Газа

Про це повідомило newsru.co.il.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Агентство Safa, офіс якого знаходиться в Газі, повідомляє, що ізраїльські ВПС завдали серії ударів по цілях у секторі. Зокрема, удару було завдано по житловому будинку, в якому розташовувався штаб одного з лідерів бойовиків «Ісламського джихаду».

Підтверджено ліквідацію польового командира Тайсіра Джабарі («Абу Махмуда») – командира північного крила «Бригад Аль-Кудса» в Газі.

У центральній частині Ізраїлю розгорнуто додаткові батареї ЗРК «Залізний купол». Введено режим надзвичайного стану.

Цілями ізраїльських ударів стали функціонери «Ісламського джихаду».

Бойовики «Ісламського джихаду», у свою чергу, заявили, що йдуть на війну. ЗМІ повідомляють, що палестинські угруповання анонсували ракетний обстріл Тель-Авівом о 21:00.

Увага! 18+ На відео – знищення польового командира Тайсіра Джабарі

Тэги: Израиль, Ізраїль
Loading...

Новости по теме

ТОР
26.07.2022 14:35
Ізраїль може вдарити по Ірану заради стримування його ядерної програми
ТОР
24.07.2022 19:57
Моссад і ЦРУ допомогли СБУ знайти російських «кротів» у владі
ТОР
16.07.2022 13:24
Ізраїль завдав удару по Газі у відповідь на обстріл Ашкелону
blog comments powered by Disqus
ЗСУ завдали нового удару по Антонівському мосту

14:51 Україна

Окупанти несподівано влаштували “вогневий вал” під Авдіївкою: що там відбувається

11:14 Україна

Знайдено винуватця вчорашнього “масового отруєння” на станції метро Льва Толстого у Києві

10:27 Україна

Іскандери закінчились: основними тактичними ракетами РФ стали протиповітряні С-300

20:27 Світ

Росіяни хочуть повторити 24 лютого: готують наступи на трьох напрямках

18:13 Світ

Російські ЗМІ похвалилися затриманням українського офіцера-шпигуна у Мелітополі: дивне відео

15:41 Україна

Чи можливий новий наступ росіян на Київ: аналіз Командування Об’єднаних сил

11:40 Україна

На Харківщині знищено ворожу колону, що йшла на прорив позицій ЗСУ. Відео

11:07 Україна

Зеленський закликав Сі Цзіньпіна до прямих переговорів

10:21 Світ

Окупанти хочуть наступного тижня відкрити Антонівський міст

06:37 Україна

На Рівненщині готують евакуацію людей на випадок вторгнення з Білорусі

20:03 Україна