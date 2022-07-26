Ізраїль розпочав антитерористичну операцію «На зорі» у Газі. Відео 18+

У п’ятницю, 5 серпня, напередодні Дев’ятого Ава, Армія оборони Ізраїлю розпочала антитерористичну операцію «На зорі» у секторі Гази.

ВПС Ізраїлю завдали ударів по об'єктах військової інфраструктури ХАМАС у секторі Газа



Про це повідомило newsru.co.il.

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Агентство Safa, офіс якого знаходиться в Газі, повідомляє, що ізраїльські ВПС завдали серії ударів по цілях у секторі. Зокрема, удару було завдано по житловому будинку, в якому розташовувався штаб одного з лідерів бойовиків «Ісламського джихаду».

Підтверджено ліквідацію польового командира Тайсіра Джабарі («Абу Махмуда») – командира північного крила «Бригад Аль-Кудса» в Газі.

У центральній частині Ізраїлю розгорнуто додаткові батареї ЗРК «Залізний купол». Введено режим надзвичайного стану.

Цілями ізраїльських ударів стали функціонери «Ісламського джихаду».

Бойовики «Ісламського джихаду», у свою чергу, заявили, що йдуть на війну. ЗМІ повідомляють, що палестинські угруповання анонсували ракетний обстріл Тель-Авівом о 21:00.

Увага! 18+ На відео – знищення польового командира Тайсіра Джабарі

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Тэги: Израиль, Ізраїль