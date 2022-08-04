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07:10 06 Августа 2022 Просмотров 432   КомментариевКомментарии

Північна Корея може доєднатися до війни проти України: готова відправити 100 тисяч вояків

Північна Корея нібито запропонувала надіслати 100 тисяч військових для підтримки російської окупаційної армії в Україну.

Кім Чен Ин може відправити на допомогу російським окупантам 100 тисяч "добровольців"

Про це написало видання New York Post з посиланням на слова члена громадської ради при міноборони Росії Ігоря Коротченка під час одного з телевізійних ефірів на Першому каналі.

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«Є повідомлення, що 100 тисяч північнокорейських добровольців готові приїхати і взяти участь у конфлікті», – сказав Коротченко в ефірі російського Першого каналу.

Він також підкреслив, що північнокорейці мають «багатий досвід ведення контрбатарейної війни» — промовисте зауваження з огляду на звіти про успіхи української далекобійної артилерії після придбання американських ракетних систем HIMARS у червні.

«Якщо Північна Корея висловить бажання виконати свій міжнародний обов’язок з боротьби з українським фашизмом, ми повинні їм це дозволити», – сказав Коротченко.

Тэги: КНДР
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