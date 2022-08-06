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Главная » Україна » Інциденти
07:39 06 Августа 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

У Макіївці потужно детонують склади окупантів

У Макіївці, розташованій поруч із Донецьком, перед світанком, прогриміли вибухи, а потім почалася пожежа на складах із російськими боєприпасами.

ЗСУ продовжує знищувати ворожі склади

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Також люди в пабликах розповідають про сильну детонацію – вибухи гримлять дуже часто.

З місця пожежі здіймається величезний стовп чорного диму.

Пишуть, що пожежники не можуть і близько підібратися до місця через небезпеку ураження снарядами, що детонують.

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