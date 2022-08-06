Росіяни почали наступ на Херсонщині: названо напрямки

Російські окупаційні війська, як і очікувалося, на Херсонському плацдармі почали виявляти активність, зокрема здійснили дуже невдалу спробу наступу у напрямку Лозової.

Окупанти намагаються наступати на Херсонщині



Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Там зазначили, що, маючи обмеження по боєприпасам, ворог, проте, нарощує обстріли.

“Протягом останньої доби триває зосередження сил і засобів на Миколаївському та Криворізькому напрямках, що лише підтверджує версію про намір окупантів не лише тримати оборону та блокувати контрнаступ ЗСУ, а й вести контрнаступальні та наступальні дії”, – сказано в повідомленні.

Виходячи з перекидання сил та засобів через Берислав, окупанти мають намір посилити тиск на плацдарм ЗСУ на лівому березі Інгульця, зокрема, в районі Давидів Брід. Минулої доби в цьому напрямку було перекинуто мінімум 60 одиниць техніки.

Також були зафіксовані у великій кількості 203-мм САУ 2С7 «Піон», в районі Херсона чисельністю «батарея» – 8 одиниць. Також фіксувалося присутність і на правому березі цілого дивізіону – 18 одиниць.

Військові зазначають, що присутність САУ 2С7 «Піон» говорить про те, що противник, по-перше, намагається вийти на якийсь паритет із далекобійною артилерією ЗСУ, по-друге – що готується знищувати укріпрайони.

Втім зазначається, що зростання угрупування окупантів на правому березі Херсонської області відбувається на тлі відсутності налагодженої системи забезпечення та логістики. Зокрема росіяни не мають необхідної кількості складів при тому, що ЗСУ їх регулярно зменьшує. Тож перехід до інтенсивних бойових дій у окупантів на цій ділянці фронту може затриматися.

Українські військові вважають, що намір окупантів йти у наступ на правому березі Херсонської області є гранично самогубним.

“Так, вони накопичили на сьогоднішній день таку масу сил і засобів, що матимуть якийсь ситуативний успіх на самому початку свого руху. Але це рух у гору під дуже, дуже крутим кутом. І коли вся ця маса оступиться, вона стрімголов покотиться вниз”, – зазначили в Центрі.

Також додали, що відсутність повноцінної системи управління та системи забезпечення передових підрозділів, кількість яких за 2 тижні зросла більш ніж у 2 рази, а також повноцінної логістики і є тим виступом, про який ця маса оступиться.

“В принципі, вони вже оступилися, вирішивши триматися за правий берег зубами та пазурами, замість того, щоб виявити «жест доброї волі», – резюмували в повідомленні.

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