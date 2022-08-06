Окупанти знов обстріляли Запорізьку АЕС: ядерної катастрофи не сталося дивом

Російські військові знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Окупанти обстріляли ЗАЕС



Про це повідомили в Енергоатомі.

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Там зазначили, що окупанти цілили саме по контейнерах відпрацьованого ядерного палива, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. Ідеться про 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива.

Ворожі удари пошкодили три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика із контейнерами відпрацьованого палива.

Внаслідок вибухів отримав осколкове поранення один працівник ЗАЕС — його доправили до міської лікарні.

Всі російські військові, яких на майданчику ЗАЕС від дня її захоплення перебуває до 500 осіб, а також персонал терористичного Росатома заздалегідь сховались у бункерних приміщеннях станційних кризового центру та центру технічної підтримки.

Окрім ЗАЕС, окупанти обстріляли також будівельні конструкції та водозабір міста Енергодар поблизу території заводу.

«Цього разу ядерної катастрофи дивом вдалося уникнути, але дива не можуть тривати вічно. Треба терміново покласти край діям російських ядерних терористів, щоб вберегти Україну і світ від ядерної катастрофи”, – зазначили в повідомленні.

Енергоатом вкотре наголосив на необхідності термінового виведення озброєних військових РФ із території цивільного ядерного обʼєкту України – ЗАЕС – та встановлення в районі розташування найбільшої в Європі атомної електростанції демілітаризованої зони.

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Тэги: Запорожье, Запоріжжя