Російські війська пішли у наступ на Миколаїв

На Херсонському фронті російські війська нібито перейшли в наступ на захід від Снігурівки у напрямку на Миколаїв.

Окупанти начебто атакують за троьма глобальними напрямками



Про це повідомив російський терорист Ігор Гіркін.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, є деякий поступ, але наскільки він глибокий йому не зрозуміло.

Також атакують окупанти і на південь від Донецька у напрямку Вугледара. Але результат знову невідомий

Крім того, за інформацією Гіркіна, наступальні бої тривають у районі Бахмута, а також у районі Харкова.

«Повідомлень про значні поступи поки не надходило», – зазначив терорист.

Поки що офіційних підтверджень від Генштабу ЗСУ щодо напрямів наступу військ РФ немає.