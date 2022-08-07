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Главная » Україна » Інциденти
17:20 07 Августа 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Російські війська пішли у наступ на Миколаїв

На Херсонському фронті російські війська нібито перейшли в наступ на захід від Снігурівки у напрямку на Миколаїв.

Окупанти начебто атакують за троьма глобальними напрямками

Про це повідомив російський терорист Ігор Гіркін.

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За його словами, є деякий поступ, але наскільки він глибокий йому не зрозуміло.

Також атакують окупанти і на південь від Донецька у напрямку Вугледара. Але результат знову невідомий

Крім того, за інформацією Гіркіна, наступальні бої тривають у районі Бахмута, а також у районі Харкова.

«Повідомлень про значні поступи поки не надходило», – зазначив терорист.

Поки що офіційних підтверджень від Генштабу ЗСУ щодо напрямів наступу військ РФ немає.

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