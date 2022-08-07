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17:20 07 Августа 2022 25 Комментарии
Російські війська пішли у наступ на Миколаїв
На Херсонському фронті російські війська нібито перейшли в наступ на захід від Снігурівки у напрямку на Миколаїв.
Окупанти начебто атакують за троьма глобальними напрямками
Про це повідомив російський терорист Ігор Гіркін.
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За його словами, є деякий поступ, але наскільки він глибокий йому не зрозуміло.
Також атакують окупанти і на південь від Донецька у напрямку Вугледара. Але результат знову невідомий
Крім того, за інформацією Гіркіна, наступальні бої тривають у районі Бахмута, а також у районі Харкова.
«Повідомлень про значні поступи поки не надходило», – зазначив терорист.
Поки що офіційних підтверджень від Генштабу ЗСУ щодо напрямів наступу військ РФ немає.
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