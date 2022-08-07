НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
19:50 07 Августа 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Окупанти почали наступ на Херсонщині, але невдало – Генштаб ЗСУ

Російські війська здійснили декілька невдалих спроб наступу на Херсонщині, на деяких напрямках тривають бої.

Наступ окупантів виявився невдалим

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Там уточнили, що на Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування українських військ.

Також ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Андріївка, Білогірка, Новомиколаївка, Олександрівка, Мирне, Велике Артакове і Таврійське.

Крім того, російські війська вели наступальні бої біля Благодатного, але успіху не мали і відійшли.

Як повідомляли Vlasti, yа Херсонському фронті російські війська нібито перейшли в наступ на захід від Снігурівки у напрямку на Миколаїв.

Тэги: херсон
Loading...

Новости по теме

ТОР
07.08.2022 12:16
Окупанти готуються тікати з Херсона: мінують життєво важливі комунікації
ТОР
06.08.2022 13:03
У Новій Каховці вчинено замах на місцевого колаборанта: він в тяжкому стані. Відео
ТОР
06.08.2022 12:25
Росіяни почали наступ на Херсонщині: названо напрямки
blog comments powered by Disqus
Окупанти почали наступ на Херсонщині, але невдало – Генштаб ЗСУ

19:50  Україна

Випуск нового iPhone 14 можуть відкласти через візит Пелосі до Тайваню

17:56  Світ

Російські війська пішли у наступ на Миколаїв

17:20  Україна

Amnesty International вибачилася за “страждання та гнів” українців через свою доповідь

17:05  Світ

Ізраїль і Палестина домовилися про перемир’я: подробиці

16:45  Світ

Окупанти знов обстріляли Запорізьку АЕС: ядерної катастрофи не сталося дивом

13:33  Україна

Окупанти готуються тікати з Херсона: мінують життєво важливі комунікації

12:16  Україна

Чому ППО невзмозі захистити Харків і Дніпро від обстрілів: пояснення Повітряних сил ЗСУ

11:56  Україна

Росіяни втратили понад 80 вояк при спробі наступу на Авдіївку

11:45  Україна

Названо єдину область в Україні, в якій не було прильотів

10:28  Україна

У Мелітополі пізно ввечері пролунав потужний вибух

09:35  Україна

З українських портів вийшли чотири судна з продовольством

09:19  Україна

На Донбасі окупанти наступають за п’ятьма напрямками: ЗСУ відбивають атаки

07:21  Україна

ЗСУ на півдні знищили чотири ЗРК С-300 і склад боєприпасів

06:57  Україна

Росіяни обстріляли ракетами два райони Харкова

06:26  Україна

ЗСУ відбили атаки окупантів на Авдіївку та Піски: ворог зазнав втрат

18:44  Україна

Ердоган запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині

14:15  Світ

Окупанти готуються тікати з Херсона: мінують життєво важливі комунікації

12:16 Україна

У Мелітополі пізно ввечері пролунав потужний вибух

09:35 Україна

ЗСУ відбили атаки окупантів на Авдіївку та Піски: ворог зазнав втрат

18:44 Україна

Ердоган запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині

14:15 Світ

Росіяни почали наступ на Херсонщині: названо напрямки

12:25 Україна

Сальдо при смерті: гауляйтер Херсонщини у тяжкому стані у реанімації НДІ ім. Скліфософського

11:57 Україна

Абонент недоступний: Китай не відповідає на численні дзвінки з Пентагону

09:26 Світ

У Бердянську пролунав вибух біля відділення поліції: є жертви

09:12 Україна

Вночі росіяни обстріляли Запоріжжя: з’явилися подробиці

08:59 Україна

У Макіївці потужно детонують склади окупантів

07:39 Україна

Північна Корея може доєднатися до війни проти України: готова відправити 100 тисяч вояків

07:10 Світ