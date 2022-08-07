Окупанти почали наступ на Херсонщині, але невдало – Генштаб ЗСУ

Російські війська здійснили декілька невдалих спроб наступу на Херсонщині, на деяких напрямках тривають бої.

Наступ окупантів виявився невдалим



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Там уточнили, що на Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування українських військ.

Також ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Андріївка, Білогірка, Новомиколаївка, Олександрівка, Мирне, Велике Артакове і Таврійське.

Крім того, російські війська вели наступальні бої біля Благодатного, але успіху не мали і відійшли.

Як повідомляли Vlasti, yа Херсонському фронті російські війська нібито перейшли в наступ на захід від Снігурівки у напрямку на Миколаїв.

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