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08:21 08 Августа 2022 Просмотров 128   КомментариевКомментарии

Окупанти безуспішно наступають на Донбасі: названо найгарячіші точки

На Донбасі окупанти продовжують намагання просунутися на Краматорському, Авдіївському та Бахмутскому напрямках.

Українські захисники не дають окупантам просунутися на Донбасі

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Краматорському напрямку в районі Верхньокам’янського ворог зазнав втрат та відійшов.

На Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка знищено розвід групи противника.

Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку вів наступальні дії у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вів наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Шевченко, зазнав поразки і відступив.

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