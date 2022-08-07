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09:25 08 Августа 2022 337 Комментарии
Із сектору Газа по Ізраїлю вдарили ракетами за 8 хвилин після початку перемир’я
Після оголошення перемир’я о 23:30 в ізраїльських містах продовжували лунати сигнали повітряної тривоги, оскільки із сектора Газа завдали ракетного удару.
З сектору Газа по Ізраїлю вдарили ракетами
Про це повідомило The Jerusalem Post.
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За попередніми даними, ракети були перехоплені системою ППО «Залізний купол» над Сдеротом та Мівтахімом.
«Якщо припинення вогню буде порушено, держава Ізраїль залишає за собою право відповісти силою», – сказав голова Національного управління громадської дипломатії Ліор Хайат.
Тэги: Израиль, Ізраїль
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