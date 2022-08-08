У Новій Маячці під Херсоном пролунали вибухи: у небі величезний стовп диму

У Новій Маячці Херсонької області після звуків вибухів у небо здійнявся величезний стовп диму, щось сильно горить.

Стовп диму в районі Нової Маячки



Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах та пабликах.

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Люди пишуть, що нібито були запуски ракет, після чого почалася пожежа.

Також у небі помічено багато російської авіації.

Причини пожежі поки що невідомі, як і те, що саме горить.

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