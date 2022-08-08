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12:20 08 Августа 2022 273 Комментарии
У Новій Маячці під Херсоном пролунали вибухи: у небі величезний стовп диму
У Новій Маячці Херсонької області після звуків вибухів у небо здійнявся величезний стовп диму, щось сильно горить.
Стовп диму в районі Нової Маячки
Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах та пабликах.
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Люди пишуть, що нібито були запуски ракет, після чого почалася пожежа.
Також у небі помічено багато російської авіації.
Причини пожежі поки що невідомі, як і те, що саме горить.
Тэги: херсон
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