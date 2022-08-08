По Вінниччині Росія вдарила найновітнішими «Кинджалами»: у чому небезпека
7 серпня по військових об’єктах у Вінницькій області російські окупанти застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М «Кинджал».
Про це повідомили в Командувані повітряних сил ЗСУ.
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Основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160.
Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні Росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено усього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети 3500 – понад 12000 км/год.
Із 24 лютого 2022 року зафіксовано лише декілька бойових застосувань ракет цього типу, які противник намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях.
ППО надзвичайно важко зафіксувати таку ракету