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Главная » Україна » Інциденти
13:24 08 Августа 2022 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

По Вінниччині Росія вдарила найновітнішими «Кинджалами»: у чому небезпека

7 серпня по військових об’єктах у Вінницькій області російські окупанти застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М «Кинджал».

Швидкість ракети – понад 12000 км/год

Про це повідомили в Командувані повітряних сил ЗСУ.

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Основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160.

Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні Росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено усього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети 3500 – понад 12000 км/год.

Із 24 лютого 2022 року зафіксовано лише декілька бойових застосувань ракет цього типу, які противник намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях.

ППО надзвичайно важко зафіксувати таку ракету

Тэги: Винница, Вінниця
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