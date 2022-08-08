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13:32 08 Августа 2022 Просмотров 212   КомментариевКомментарии

Українські повітряні сили знищили чотири російські “Калібри”

Сьогодні, 8 серпня, близько 10:00 із південного напрямку окупанти випустили чотири крилаті ракети морського базування типу «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Українська ППО знищила у повітрі російські "Калібри"

Про це повідомили в Командуванні повітряних сил.

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Протиповітряною обороною Повітряних Сил збито усі цілі.

Одну ракету знищено на Одещині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування «Південь», решта три – ліквідовано в центральній Україні зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр».

Як повідомляли Vlasti, російські війська завдали ракетного удару по об’єктах на Вінниччині і Черкащині, але жодна ракета до них не долетіла.

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