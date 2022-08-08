«14 мая я выдал»: нардеп Гунько «допоміг» посадовцям НААН на кругленьку суму

Анатолій Гунько зізнався в особистій комерційній участі на держпідприємстві НААН.

«Особисто я передав Іванівці 10 тонн солярки…», – народний депутат Анатолій Гунько, якого працівники держпідприємства НААН України з Іванівки, що на Чернігівщині, звинувачують у рейдерстві, сприянні минулорічній крадіжці збіжжя соняшника на суму в понад 150 мільйонів гривень, зізнався в особистій комерційній участі на держпідприємстві НААН.

Про це пише FromUA.

10 тонн солярки – це не єдине, що Гунько «дав» держпідприємству. Загальна незадекларована сума трансферів від нардепа посадовцям держпідприємства склала майже 22 тисячі доларів.

У нашому розпорядженні опинився документ, згідно з яким колишній директор держпідприємства НААН України «Іванівка» Микола Половік та його колишній агроном Володимир Голуб отримали під розписку допомогу на суму в майже 22 тисячі доларів. Ця допомога надавалась у вигляді гербіцидів, фунгіцидів, добрива та дизпалива.

У особистій переписці з одним із громадських активістів, що виступив на боці селян, Гунько уточнив чим саме і на яку суму він «допоміг» двом посадовцям НААН.

«14 мая я выдал», – написав Гунько і скинув розписку з детальними підрахунками та відрахуваннями з підписами колишніх посадовців держпідприємства НААН України.

Єдиний нюанс: публічно Гунько заявив про 10 тонн солярки, а в розписці зазначено 4,6 тонни за ціною 70 грн/т. Куди поділись 5,4 тонни дизпалива?

Наразі відомо, що проти Миколи Половіка, який ставив свій підпис у розписці, опубліковану Гуньком, порушено низку кримінальних проваджень. Зокрема за такими статтями Кримінального кодексу України: 191 – розкрадання в особливо великих розмірах ч.3, 364 зловживання владою ч.1, 212 – несплата податків ЄСВ, 197-1 самовільне захоплення землі, 175 – невиплата заробітної плати.

Колишній директор Микола Половік, проти якого повстали селяни та працівники держпідприємства, став надто токсичним навіть для Гунька, тому він намагається тиснути на Національну академію аграрних наук, щоб посадити в крісло директора колишнього агронома Володимира Голуба, підпис якого поруч із підписом його колишнього шефа Половіка стоїть під розпискою Гунька. Саме його опальний нардеп намагався представити на зборах селян з Іванівки та Миколаївки, але був освистаний людьми, які з вигуками «Ганьба», «Рейдер» і змушений був покинути залу засідань.

Ця розписка, скоріше за все, підтверджує той факт, що Голуб повинен відпрацювати вкладені кошти.

Крім того, нещодавно у одному з коментарів на своїй офіційній сторінці у Фейсбук Анатолій Гунько зізнався, що втручався в роботу держпідприємства та шукав комерційні структури, які погодяться зайти і обробляти державні землі.

«За отримання коштів ДП ДГ «Іванівка» від співпраці з аграріями, які на договірних засадах засіяли соняшником, дійсно брав на себе я. І хоча знайти весною для обробітку землі було важко, я знайшов їх в середині травня», – написав Гунько.

Аналогічну заяву він зробив і в тематичній програмі «Суспільного радіо», присвяченій темі рейдерства в НААН.

Гунько також додав, що згідно угоди господарство отримає близько 6 мільйонів гривень за користування землями державної власності.

Діючий директор держпідприємства Андрій Скварський стверджує: якщо навіть порахувати у цьогорічних занижених цінах на соняшник, то господарство недоотримає майже 50 мільйонів гривень. Не важко здогадатися в чию кишеню піде різниця.

Виходячи з вище зазначеного, нардеп Анатолій Гунько неодноразово зізнався у власній комерційній зацікавленості в діяльності державного агропідприємства, а, згідно законодавства, народний депутат України не має права займатись бізнесом.

Окрім того, йдеться про суттєві зміни в матеріальному становищі народного обранця, які він не задекларував.

Висловлюємо щирі сподівання на те, що детективи Національного Антикорупційного Бюро України дослідять походження коштів та візьмуть пояснення в народного депутата України Анатолія Гунька щодо того з якою метою він надавав їх посадовим особам держпідприємства і чому цих грошей немає в його декларації.

Нагадаємо, нещодавно НАЗК склало адмінпротокол на нардепа Гунька за отримання годинника Breguet за $10 тис. від свого помічника.

Сподіваємось, нововиявлені факти «співпраці» нардепа з посадовими особами держпідприємства НААН та незадекларовані видатки зацікавлять детективів НАБУ і вони не обмежаться адмінпротоколом.

А тим часом селяни, які звернулись до Президента Володимира Зеленського про захист від свавілля нардепа Гунька, готують процедуру його відкликання, а також заяви в НАБУ та САП.

