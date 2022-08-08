Гауляйтер Запорізької області Балицький на шабаші колаборантів оголосив про проведення «референдуму»
Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький підписав розпорядження щодо проведення референдуму про “возз’єднання регіону з Росією”.
Про це повідомило російське пропагандистське агентство РИА «Новости».
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Про своє рішення колаборант оголосив на форумі «Ми разом із Росією», який пройшов у Мелітополі у ПК ім.Шевченка, де розміщено військово-громадську адміністрацію окупантыв.
Присутні на заході зустріли слова Балицького тривалими оплесками та оваціями.
Після цього у присутніх запитали, чи підтримують вони проведення “референдуму”. Всі в дружньому пориві підняли свої руки вгору.
«Одноголосно», – резюмував ведучий колабораціоністського шабашу.
За інформацією місцевих ЗМІ, на захід звозили зрадників з усієї окупованої частини Запорізької області.
У президії засідали головні колаборанти Євген Балицький, Володимир Рогов, Галина Данильченко, Олександр Сауленко. Присутніх розважали піснями радянських часів.