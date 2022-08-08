Гауляйтер Запорізької області Балицький на шабаші колаборантів оголосив про проведення «референдуму»

Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький підписав розпорядження щодо проведення референдуму про “возз’єднання регіону з Росією”.

Балицький оголосив рішення щодо проведення "референдуму"



Про це повідомило російське пропагандистське агентство РИА «Новости».

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Про своє рішення колаборант оголосив на форумі «Ми разом із Росією», який пройшов у Мелітополі у ПК ім.Шевченка, де розміщено військово-громадську адміністрацію окупантыв.

Присутні на заході зустріли слова Балицького тривалими оплесками та оваціями.

Після цього у присутніх запитали, чи підтримують вони проведення “референдуму”. Всі в дружньому пориві підняли свої руки вгору.

«Одноголосно», – резюмував ведучий колабораціоністського шабашу.

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За інформацією місцевих ЗМІ, на захід звозили зрадників з усієї окупованої частини Запорізької області.

У президії засідали головні колаборанти Євген Балицький, Володимир Рогов, Галина Данильченко, Олександр Сауленко. Присутніх розважали піснями радянських часів.

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Тэги: Запорожье, мелитополь, Мелітополь, Запоріжжя