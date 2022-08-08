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08:57 09 Августа 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

У Китаї виявили новий небезпечний вірус Лан’я

У Китаї та Сінгапурі виявили новий вид геніпавіруса, яким заразилися вже 35 людей, його назвали Лан’я.

Вчені поки вивають новий вірус

Про це повідомило китайське видання Пенпай.

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«Тридцять п’ять пацієнтів, що заражені вірусом «Лан’я» (Langya henipavirus, LayV), були виявлені в китайських провінціях Шаньдун та Хенань», – сказано в повідомленні.

Симптоми зараження включають лихоманку, втому, кашель, анорексію, міалгію, нудоту і блювання.

За словами вчених, новий вид схожий на вірус «Ніпах» (один із найнебезпечніших у світі, ліків від нього немає, летальність від 40% до 75%), але випадки зараження не були смертельними.

«Тому можна сказати, що ми маємо проявляти пильність щодо цього нового вірусу, але не панікувати», — наводить видання слова професора медицини з Національного університету Сінгапуру Ван Ліньфа.

Тэги: Китай
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