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09:32 09 Августа 2022 Просмотров 61   КомментариевКомментарии

Зеленський закликав Захід закрити кордони для всіх росіян

Президент Володимир Зеленський закликав західні країни закрити кордони для всіх російських громадян, щоб зупинити анексію територій України.

У широкому інтерв’ю The Washington Post Зеленський заявив, що «найважливіші санкції – закрити кордони, – тому що росіяни відбирають чужу землю». Він сказав, що росіяни повинні «жити у своєму власному світі, доки не змінять свою філософію».

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Російські лідери дали зрозуміти, що вони можуть провести голосування за анексію в окупованих частинах сходу та півдня України — у Херсонській та Запорізькій областях — 11 вересня поряд із регіональними виборами, які вже заплановані. Російські офіційні особи кажуть, що цей «референдум» нібито узаконить претензії Росії на ці регіони.

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Як і до вторгнення Росії 24 лютого, Зеленський та інші українські чиновники підштовхують своїх західних партнерів оголосити санкції як стримуючий фактор.

Український президент сказав The Post у понеділок, що санкції, які вже запровадили проти Росії за її неспровоковану війну в Україні, є «слабкими» порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

Деякі критики стверджують, що заборона для всіх росіян буде несправедливою для тих, хто залишив свою країну через незгоду з політикою Путіна та його рішення напасти на Україну.

На думку Зеленського, такі відмінності немають значення.

«Який би росіянин не був… змусити їх їхати до Росії. Тоді вони зрозуміють… Вони скажуть: «Ця [війна] не має до нас жодного стосунку. Все населення не може бути притягнуто до відповідальності, чи не так?» Може”, – емоційно заявив Зеленський.

На його думку, населення вибрало цей уряд, і воно не бореться з ним, не сперечається з ним, не лає його.

«Ви кажете всьому світу, що він має жити за вашими правилами. Тоді йдіть та живіть там у себе. Тільки так можна вплинути на Путіна», – резюмував Зеленський.

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