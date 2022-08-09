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Главная » Україна » Суспільство
10:21 09 Августа 2022 Просмотров 65   КомментариевКомментарии

Названо тактичні цілі росіян на Донбасі

Головною тактичною метою росіян на південь від Бахмута є контроль над Зайцевим.

ЗСУ протистоять наступу окупантів

Про це повідомили в Інституті з вивчення війни (ISW).

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Це дозволить контролювати трасу T0513, яка підтримує українські передові позиції на північному сході Донецької області.

На північний схід від Бахмута основні зусилля супротивника зосереджені на Соледарі, де вже же тривають бої на околицях.

Також в аналітики вважають, що росіяни наступатимуть на північний захід від Пісок із центру селища – тобто, не чекаючи на його захоплення. Вочевидь мова йде про наступ на Водяне, щоб оточити Авдіївку з півдня.

Водночас, за вчорашній день зона російського контролю у Пісках та Авдіївці, судячи з інтерактивної карти ISW, не змінилася.

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